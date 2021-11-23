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17:14 23.11.2021

"Слуги народа" предложили создать ВСК для проверки возможных нарушений присяги Денисовой

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"Слуги народа" предложили создать ВСК для проверки возможных нарушений присяги Денисовой

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании временной следственной комиссии для проверки возможных фактов нарушения уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой присяги.

Карточка документа под номером 6322 появилась на сайте парламента. Автором проекта постановления указан народный депутат фракции "Слуга народа" Максим Дырдин.

Как указывается в пояснительной записке, руководители депутатских фракций и групп Верховной Рады получили 6 заявлений об увольнении с должности Денисовой от гражданина Качуры Д.М. В качестве основания для увольнения гражданин указал ряд судебных решений Окружного административного суда г. Киев и Шестого апелляционного административного суда. Суды признали противоправным отказ омбудсмена в рассмотрении электронных обращений гражданина Качуры Д.М. и журналистских обращений, и обязали Денисову повторно рассмотреть электронные обращения истца.

Суды пришли к выводу, что цполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Денисова не в полном объеме и не всесторонне рассмотрел электронные обращения Качуры Д.М. в соответствии с законом Украины "Об обращениях граждан" и ст. 17 закона Украины "Об уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека".

По состоянию на дату написания своих заявлений, а именно август 2021 года, Качура Д.М. указывает, что решения судов так и не исполнены. В своих заявлениях он просит вынести вопрос об увольнении Денисовой с должности омбудсмена по фактам, изложенным в его заявлениях, за нарушение присяги.

Теги: #присяга #денисова #слуга_народа
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