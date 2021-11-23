Подрядчик строительства метро на Виноградарь в Киеве разместил полученные 1,5 млрд грн на депозите и получал проценты - прокуратура

Киевская городская прокуратура в судебном порядке требует взыскать 183 млн грн с подрядчика строительства двух станций метрополитена в столице и вилочного ответвления на участке Сырецко-Печерской линии от станции "Сырец" до жилмассива Виноградарь.

Как сообщает пресс-служба горпрокуратуры, подрядчику были перечислены бюджетные денежные средства в качестве авансового платежа по договору строительства, однако подрядчик использовал часть средств не по назначению и разместил более 1,5 млрд. грн. на депозитные счета в банковском учреждении, получив с них в течение 2019 года собственный доход (проценты от размещения средств) в сумме 139,1 млн. грн.

При этом действующее законодательство и условия договора обязывают подрядчика использовать указанные средства исключительно по целевому назначению, то есть для строительства метро.

В связи с этим горпрокуратура предъявила иск в хозсуд Киева в интересах государства в лице Киевгорсовета и КП "Киевский метрополитен" о взыскании с подрядчика 139,1 млн грн, полученных в виде процентов на бюджетные средства, а также 44,4 млн грн процентов за безосновательное хранение и пользование бюджетными средствами.

Как сообщалось, АО "Киевметрострой" стал победителем тендера на строительство станций "Проспект Правды" и "Мостицкая" Сырецко-Печерской линии киевского метро в сторону Виноградаря в 2018 году. Стоимость работ, предложенная победителем, составила 5 млрд 981,2 млн грн. Соответствующий договору от 20 ноября 2018 года, передача готового объекта была назначена на 26 ноября 2021 года при условии доведения целевого бюджета, срок договора истекал 31 декабря 2021 года.

В июле 2021 года КП "Киевский метрополитен" сообщал, что сооружение станций на Сырецко-Печерской линии метрополитена ведется согласно установленному графику, а подрядчик не обращался за изменением сроков. Кроме того, отмечали в КП, финансирование проекта из бюджета проходит в предусмотренном объеме. Однако в августе АО "Киевметробуд" подал иск к КП "Киевский метрополитен" о внесении изменений в договор о строительстве вышуказанного участка метро в части переноса сроков ввода объекта до 12 мая 2023 года, а срок действия договора – до 16 июня 2023 года. Хозсуд Киева принял иск к рассмотрению и открыл производство по делу.