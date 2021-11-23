События

16:50 23.11.2021

Подрядчик строительства метро на Виноградарь в Киеве разместил полученные 1,5 млрд грн на депозите и получал проценты - прокуратура

2 мин читать
Подрядчик строительства метро на Виноградарь в Киеве разместил полученные 1,5 млрд грн на депозите и получал проценты - прокуратура

Киевская городская прокуратура в судебном порядке требует взыскать 183 млн грн с подрядчика строительства двух станций метрополитена в столице и вилочного ответвления на участке Сырецко-Печерской линии от станции "Сырец" до жилмассива Виноградарь.

Как сообщает пресс-служба горпрокуратуры, подрядчику были перечислены бюджетные денежные средства в качестве авансового платежа по договору строительства, однако подрядчик использовал часть средств не по назначению и разместил более 1,5 млрд. грн. на депозитные счета в банковском учреждении, получив с них в течение 2019 года собственный доход (проценты от размещения средств) в сумме 139,1 млн. грн.

При этом действующее законодательство и условия договора обязывают подрядчика использовать указанные средства исключительно по целевому назначению, то есть для строительства метро.

В связи с этим горпрокуратура предъявила иск в хозсуд Киева в интересах государства в лице Киевгорсовета и КП "Киевский метрополитен" о взыскании с подрядчика 139,1 млн грн, полученных в виде процентов на бюджетные средства, а также 44,4 млн грн процентов за безосновательное хранение и пользование бюджетными средствами.

Как сообщалось, АО "Киевметрострой" стал победителем тендера на строительство станций "Проспект Правды" и "Мостицкая" Сырецко-Печерской линии киевского метро в сторону Виноградаря в 2018 году. Стоимость работ, предложенная победителем, составила 5 млрд 981,2 млн грн. Соответствующий договору от 20 ноября 2018 года, передача готового объекта была назначена на 26 ноября 2021 года при условии доведения целевого бюджета, срок договора истекал 31 декабря 2021 года.

В июле 2021 года КП "Киевский метрополитен" сообщал, что сооружение станций на Сырецко-Печерской линии метрополитена ведется согласно установленному графику, а подрядчик не обращался за изменением сроков. Кроме того, отмечали в КП, финансирование проекта из бюджета проходит в предусмотренном объеме. Однако в августе АО "Киевметробуд" подал иск к КП "Киевский метрополитен" о внесении изменений в договор о строительстве вышуказанного участка метро в части переноса сроков ввода объекта до 12 мая 2023 года, а срок действия договора – до 16 июня 2023 года. Хозсуд Киева принял иск к рассмотрению и открыл производство по делу.

Теги: #киев #метро #прокуратура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:22 23.11.2021
Генпрокурор: воплощаем пошаговую стратегию сохранения санкций ЕС в отношении бывших высокопоставленных чиновников

Генпрокурор: воплощаем пошаговую стратегию сохранения санкций ЕС в отношении бывших высокопоставленных чиновников

11:53 23.11.2021
Жителя Николаева подозревают в госизмене за попытку продать иностранцам секретную документацию в сфере военного кораблестроения

Жителя Николаева подозревают в госизмене за попытку продать иностранцам секретную документацию в сфере военного кораблестроения

08:25 23.11.2021
Пожар в офисном здании в Дарницком районе ликвидирован

Пожар в офисном здании в Дарницком районе ликвидирован

07:29 23.11.2021
В Дарницком районе Киева произошел пожар на мансардном этаже офисного здания, пострадавших нет

В Дарницком районе Киева произошел пожар на мансардном этаже офисного здания, пострадавших нет

15:46 22.11.2021
В Киеве 423 школы возобновили очное обучение, две школы остались закрыты из-за проблем с отоплением – КГГА

В Киеве 423 школы возобновили очное обучение, две школы остались закрыты из-за проблем с отоплением – КГГА

11:54 22.11.2021
Цены на первичном рынке жилья Киева снизились на 1,6% в октябре 2021 года

Цены на первичном рынке жилья Киева снизились на 1,6% в октябре 2021 года

05:33 22.11.2021
В Киеве и Львове с 22 ноября возобновляется очное обучение в школах

В Киеве и Львове с 22 ноября возобновляется очное обучение в школах

18:21 21.11.2021
В центре Киева проходят акции по случаю Дня достоинства и свободы

В центре Киева проходят акции по случаю Дня достоинства и свободы

13:55 21.11.2021
На Майдане Независимости в Киеве открыли уличную выставку "Рисованная история Майдана"

На Майдане Независимости в Киеве открыли уличную выставку "Рисованная история Майдана"

09:19 20.11.2021
В Киеве днем 20 ноября ожидается сильный ветер

В Киеве днем 20 ноября ожидается сильный ветер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГУР Минобороны Украины сообщает о наращивании боеготовности российских войск в ОРДЛО

В Украине создан межведомственный штаб для координации действий силовых органов по защите государственной границы – Госпогранслужба

В Украине за сутки выявили 12 729 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 23 107 человек, 720 умерло

На Донбассе вследствие семи обстрелов российских наемников ранены два украинских военных

В "Энергоатоме" заявили о хакерской атаке на официальный сайт компании

ПОСЛЕДНЕЕ

Начало противоаварийных работ в столичном Гостином дворе запланировано на начало декабря - Ткаченко

Blue Origin анонсировала очередной суборбитальный полёт с космическими туристами на борту

Снижение заболеваемости COVID-19 в Украине наблюдается вторую неделю, но ситуация в Европе настораживает - KSE

Число смертей в Европе от вызванных COVID-19 осложнений может достичь 2 млн к марту - ВОЗ

Регулярные перевозки на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" будут доступны в 2022г – Верещук

Состояние здоровья Саакашвили в военном госпитале города Гори улучшилось - врач

Умер бывший узник нацистских концлагерей Игорь Малицкий

ГУР Минобороны Украины сообщает о наращивании боеготовности российских войск в ОРДЛО

Найденный у премьера Франции COVID-19 заставил изолироваться пятерых бельгийских министров, включая премьера – ТВ

Лавров: РФ готова адекватно реагировать на незаконные санкции США против "Северного потока 2"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА