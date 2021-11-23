Генпрокурор: воплощаем пошаговую стратегию сохранения санкций ЕС в отношении бывших высокопоставленных чиновников

Бывшие высокопоставленные чиновники, причастные к незаконному присвоению государственных средств Украины и нарушению прав человека, должны оставаться под санкциями, подчеркивает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Второй раз собрались на самом высоком уровне, чтобы обсудить все меры, которые мы можем принять для продления санкционным подразделением Европейского Союза персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - написала Венедиктова на своей странице в Фейсбук во вторник.

Генпрокурор сообщила, что обсудила стратегию сохранения санкций с вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, руководством МВД, Нацполиции, Государственного бюро расследований, НАБУ и САП.

Венедиктова уточнила, что результатом координации действий ранее стал прогресс в расследовании производств, касающихся подсанкционных лиц.

По словам генпрокурора, в течение 2021 года одному из фигурантов изменено подозрение, удовлетворено 3 ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно), направлено 9 запросов в рамках международного сотрудничества, а также наложен арест на 4 банковских счета бывшего топ-чиновника. "Кроме того, судами удовлетворены 5 ходатайств о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования и еще одно такое ходатайство находится на рассмотрении", - рассказала генпрокурор.

Она подчеркнула, что украинские правоохранительные органы находятся в постоянной коммуникации с Европейской службой внешней деятельности с целью сохранения примененных санкций.

В этом году, как рассказала Венедиктова, Европейской службы внешней деятельности 4 раза направлялась информация о состоянии досудебного расследования в уголовных производствах в отношении лиц, к которым применены санкции ЕС.

Венедиктова напомнила, что в 2014 году ЕС применил санкции в отношении 22 человек, однако не все, начатые в 2014 году, производства были перспективными, поэтому снятие ограничительных мер было вполне закономерным. "После ежегодных пересмотров остаются действующими санкции в отношении семерых человек", - отметила генпрокурор.

При этом Венедиктова пояснила, что по этим семи фигурантам украинские правоохранительные органы проводят досудебное расследование в 20 уголовных производствах, 8 из которых расследуются Государственным бюро расследований, 7 – Национальным антикоррупционным бюро Украины, 3 – Национальной полицией, 2 – Службой безопасности Украины.

По словам генпрокурора, расследование части эти дел приостановлено из-за розыска подозреваемых, по другим делам продолжается сбор доказательств, есть также дела на финальной стадии следствия и на стадии ознакомления сторон с материалами расследования. "Самое важное для сохранения санкций - именно приговоры", - подчеркнула Венедиктова.

При этом она обратила внимание, что правоохранительные органы Украины занимаются розыском имущества, средств и других активов, которые могут быть предметом конфискации или специальной конфискации.

"Следует отметить, что в уголовных производствах в отношении экс-чиновников, в том числе и тех, санкции в отношении которых Европейским Союзом отменены, наложен арест на значительное количество активов в Украине, Швейцарской Конфедерации, Княжестве Лихтенштейн и Латвийской Республике. В частности, более чем на $119 млн, более CHF74 млн и 172 млн грн денежных средств, корпоративные права на 776 млн грн, 36 объектов недвижимости, историко-культурные ценности и так далее", - указала генпрокурор.

"Ключевые лица, причастные к незаконному присвоению государственных средств Украины и нарушению прав человека, должны оставаться под санкциями, а также должны быть привлечены по всей строгости закона к уголовной ответственности, а ущерб, причиненный их незаконными действиями, возмещен", - резюмировала Венедиктова.