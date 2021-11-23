События

15:52 23.11.2021

Начало противоаварийных работ в столичном Гостином дворе запланировано на начало декабря - Ткаченко

1 мин читать
Начало противоаварийных работ в столичном Гостином дворе запланировано на начало декабря - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что начало противоаварийных работ в Гостином дворе в Киеве запланировано на начало декабря 2021 года.

"Как вы знаете, мы начинаем восстановление Гостиного двора с двух параллельных процессов. Это срочные противоаварийные работы и разработка концепции будущего пространства Гостиного двора. Впервые на Украине историческое место отреставрируют с учетом потребностей современных горожан. Речь идет не только о ремонте здания Гостиного двора, но и о новой жизни всей Контрактовой площади", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

По его словам старт противоаварийных работ запланирован на начало декабря текущего года.

"В сотрудничестве с общественной организацией "Урбанина" мы хотим разработать Дорожную карту реставрации и развития Гостиного двора и пространства вокруг него. Предварительно время на обсуждение концепции Гостиного двора – 3 месяца", - заявил министр.

По его словам, срок будет разделен на 2 части: подготовка к проведению проектного семинара и проведение проектного семинара, публичная презентация наработки, сбор отзывов и замечаний по проектным гипотезам.

"Далее финализуем проектную гипотезу. Создадим схему функционирования территории вокруг здания и схемы модели наполнения и функционирования 1 и 2 этажа здания Гостиного двора. После – презентуем концепцию будущего Гостиного двора", - сообщил Ткаченко.

 

Теги: #ткаченко #гостинный_двор #минкультуры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:15 16.11.2021
Фракция "Слуга народа" не будет поддерживать отставку Ткаченко с должности министра культуры - Арахамия

Фракция "Слуга народа" не будет поддерживать отставку Ткаченко с должности министра культуры - Арахамия

13:36 16.11.2021
Гуманитарный комитет Рады и фракция "Слуга народа" не поддерживают намерение Ткаченко уйти в отставку

Гуманитарный комитет Рады и фракция "Слуга народа" не поддерживают намерение Ткаченко уйти в отставку

20:13 15.11.2021
Рада может рассмотреть вопрос об отставке Ткаченко с должности министра культуры уже на текущей пленарной неделе - Корниенко

Рада может рассмотреть вопрос об отставке Ткаченко с должности министра культуры уже на текущей пленарной неделе - Корниенко

13:16 15.11.2021
В Раду поступило заявление Ткаченко об отставке - Стефанчук

В Раду поступило заявление Ткаченко об отставке - Стефанчук

17:18 12.11.2021
Выделение Госкино из Минкультуры связано с необходимостью усилить данное направление - Шмыгаль

Выделение Госкино из Минкультуры связано с необходимостью усилить данное направление - Шмыгаль

14:24 11.11.2021
Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с поста министра культуры

Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с поста министра культуры

13:38 26.10.2021
Ткаченко: ждем возвращения "скифского золота" в Украину, уверен, на этом попытки РФ завладеть украинскими ценностями не прекратятся

Ткаченко: ждем возвращения "скифского золота" в Украину, уверен, на этом попытки РФ завладеть украинскими ценностями не прекратятся

13:41 23.10.2021
Приказ Минкульта о границах и режимах использования территории исторических ареалов Киева содержит лазейки для застройщиков - мнение

Приказ Минкульта о границах и режимах использования территории исторических ареалов Киева содержит лазейки для застройщиков - мнение

12:00 21.10.2021
Из-за низких темпов вакцинации в Украине европейские страны могут максимально ограничить въезд для украинских туристов - Ткаченко

Из-за низких темпов вакцинации в Украине европейские страны могут максимально ограничить въезд для украинских туристов - Ткаченко

10:43 21.10.2021
Минкультуры Украины пополнило список угрожающих нацбезопасности лиц еще 14 российскими актерами

Минкультуры Украины пополнило список угрожающих нацбезопасности лиц еще 14 российскими актерами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Подрядчик строительства метро на Виноградарь в Киеве разместил полученные 1,5 млрд грн на депозите и получал проценты - прокуратура

ГУР Минобороны Украины сообщает о наращивании боеготовности российских войск в ОРДЛО

В Украине создан межведомственный штаб для координации действий силовых органов по защите государственной границы – Госпогранслужба

В Украине за сутки выявили 12 729 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 23 107 человек, 720 умерло

На Донбассе вследствие семи обстрелов российских наемников ранены два украинских военных

ПОСЛЕДНЕЕ

Подрядчик строительства метро на Виноградарь в Киеве разместил полученные 1,5 млрд грн на депозите и получал проценты - прокуратура

Генпрокурор: воплощаем пошаговую стратегию сохранения санкций ЕС в отношении бывших высокопоставленных чиновников

Blue Origin анонсировала очередной суборбитальный полёт с космическими туристами на борту

Снижение заболеваемости COVID-19 в Украине наблюдается вторую неделю, но ситуация в Европе настораживает - KSE

Число смертей в Европе от вызванных COVID-19 осложнений может достичь 2 млн к марту - ВОЗ

Регулярные перевозки на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" будут доступны в 2022г – Верещук

Состояние здоровья Саакашвили в военном госпитале города Гори улучшилось - врач

Умер бывший узник нацистских концлагерей Игорь Малицкий

ГУР Минобороны Украины сообщает о наращивании боеготовности российских войск в ОРДЛО

Найденный у премьера Франции COVID-19 заставил изолироваться пятерых бельгийских министров, включая премьера – ТВ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА