Начало противоаварийных работ в столичном Гостином дворе запланировано на начало декабря - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что начало противоаварийных работ в Гостином дворе в Киеве запланировано на начало декабря 2021 года.

"Как вы знаете, мы начинаем восстановление Гостиного двора с двух параллельных процессов. Это срочные противоаварийные работы и разработка концепции будущего пространства Гостиного двора. Впервые на Украине историческое место отреставрируют с учетом потребностей современных горожан. Речь идет не только о ремонте здания Гостиного двора, но и о новой жизни всей Контрактовой площади", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

По его словам старт противоаварийных работ запланирован на начало декабря текущего года.

"В сотрудничестве с общественной организацией "Урбанина" мы хотим разработать Дорожную карту реставрации и развития Гостиного двора и пространства вокруг него. Предварительно время на обсуждение концепции Гостиного двора – 3 месяца", - заявил министр.

По его словам, срок будет разделен на 2 части: подготовка к проведению проектного семинара и проведение проектного семинара, публичная презентация наработки, сбор отзывов и замечаний по проектным гипотезам.

"Далее финализуем проектную гипотезу. Создадим схему функционирования территории вокруг здания и схемы модели наполнения и функционирования 1 и 2 этажа здания Гостиного двора. После – презентуем концепцию будущего Гостиного двора", - сообщил Ткаченко.