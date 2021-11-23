Регулярные перевозки на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" будут доступны в 2022г – Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук анонсирует, что на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" будут доступны регулярные перевозки в 2022 году.

"ГП Минреинтеграции уже решает вопрос размещения автостанции на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" и налаживания автобусного сообщения от сервисных зон КПВВ на временно оккупированной территории и выезда из нее. Вице-премьер-министр отметила, что сейчас рассматривается возможность приобретения четырех электромобилей для указанных КПВВ, которые будут перевозить людей", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что ведомство готово объявить конкурс на приобретение электромобилей в январе, в связи с чем ожидается, что до февраля вопрос перевозки будет решен.