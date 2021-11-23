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13:42 23.11.2021

Состояние здоровья Саакашвили в военном госпитале города Гори улучшилось - врач

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Состояние здоровья Саакашвили в военном госпитале города Гори улучшилось - врач

Врачи консилиума, осмотревшие во вторник в военном госпитале города Гори бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили заявляют, что его состояние на четвертый день восстановительного лечения после длительной голодовки становится все лучше.

"Физически Михеил Саакашвили гораздо активнее. Общая тенденция позитивная, остаются определенные неврологические нарушения, но для их устранения необходимо время", - сказал журналистам врач Александр Цискаридзе.

Он отметил, что лечение идет комплексно с участием многих специалистов.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #здоровье #саакашвили
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