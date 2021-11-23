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13:08 23.11.2021

Умер бывший узник нацистских концлагерей Игорь Малицкий

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Умер бывший узник нацистских концлагерей Игорь Малицкий

Бывший узник четырех нацистских концлагерей, ученый Игорь Малицкий умер в Харькове на 97-м году жизни.

"Сегодня ушел из жизни наш любимый дедушка, легендарный патриот и лучший украинец – Малицкий Игорь Федорович. Будем очень скучать по тебе. Смотри там за нами, наш МИФ №188005. Подробности и время прощания сообщим позже", – сообщили члены семьи Малицкого на его странице в Facebook.

Игорь Фёдорович Малицкий родился 12 февраля 1925 года в Харькове. Учёный в области технологии и сборочных процессов в машиностроении, заведующий кафедрой технологии машиностроения (c 1979 по 1989 г.) Украинской инженерно-педагогической академии. Бывший узник нацистских концлагерей (среди которых – и "Аушвиц" в Освенциме), антинацистский деятель, заместитель главы, глава Харьковского областного совета борцов антинацистского сопротивления, бывших узников нацистских концлагерей.

Малицкий при жизни также принимал активное участие в воспитании молодёжи, высказывал свое мнение о событиях в Украине в Facebook, осуждал российскую агрессию и ездил к военнослужащим на восток Украины.

 

 

Теги: #малицкий #смерть #узник
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