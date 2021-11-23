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13:02 23.11.2021

ГУР Минобороны Украины сообщает о наращивании боеготовности российских войск в ОРДЛО

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ГУР Минобороны Украины сообщает о наращивании боеготовности российских войск в ОРДЛО

Командование Вооруженных сил РФ наращивает боеготовность российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины во вторник.

"22 ноября в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК началось масштабное командно-штабное обучение с привлечением мобилизационного резерва, подразделений силовых структур и оккупационных администраций. Контроль за проведение учений осуществляется комплексной комиссией 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке.

В нем уточняется, что проведение учений сопровождается активизацией деятельности российских пропагандистских СМИ по подготовке очередных фейковых материалов по дискредитации подразделений Объединенных сил.

 

Теги: #агрессия_рф #минобороны #гур #ордло #боеготовность
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