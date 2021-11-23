Найденный у премьера Франции COVID-19 заставил изолироваться пятерых бельгийских министров, включая премьера – ТВ

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро и четыре министра его кабинета были вынуждены уйти на изоляцию после встречи накануне с премьером Франции Жаном Кастексом, у кого затем после переговоров диагностировали COVID-19, сообщил во вторник телеканал CNN.

При этом, отмечает CNN, французский премьер ранее прошел полный курс вакцинации. Накануне Кастекс по возвращении из Бельгии узнал о заболевании 11-летней дочери, после чего сдал ПЦР-тест, который оказался положительным.

Представитель правительства Франции рассказал журналистам, что Кастекс ушел в изоляцию, но чувствует себя хорошо, никаких симптомов заболевания у него нет. Он продолжает работать и проводит встречи в режиме видеоконференций.

По информации CNN, Кастекс неоднократно контактировал с зараженными COVID-19. Инфицированной также оказывалась его супруга, однако до этого момента премьеру удавалось избежать заражения COVID-19.