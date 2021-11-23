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12:47 23.11.2021

Лавров: РФ готова адекватно реагировать на незаконные санкции США против "Северного потока 2"

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Лавров: РФ готова адекватно реагировать на незаконные санкции США против "Северного потока 2"

Россия будет адекватно реагировать на незаконные рестрикции против "Северного потока 2", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Приметой времени уже много лет стало использование большинством государств Запада во главе с американцами политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд, по поводу и без повода", - сказал он во вторник, выступая на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством".

По словам министра, "вопиющий пример - это то, что творят с "Северным потоком 2". "Со своей стороны реагируем на подобные недружественные шаги выверенно, адекватно, руководствуемся задачами устойчивого поддержания отечественной экономики", - подчеркнул глава российского МИД.

Как отметил Лавров, при этом Москва старается продвинуть "собственную, позитивную повестку дня для обеспечения равноправного взаимодействия и баланса интересов в международных экономических отношениях без какой-либо дискриминации".

Теги: #лавров #северный_поток_2
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