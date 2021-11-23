События

12:35 23.11.2021

Украинцев не было среди пострадавших в ДТП на западе Болгарии – спикер МИД

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Украинцев не было среди пострадавших в ДТП на западе Болгарии – спикер МИД

Граждан Украины нет среди пострадавших в результате аварии с участием автобуса возле Софии, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По информации болгарских стражей порядка, украинских граждан нет среди пострадавших в аварии автобуса на западе Болгарии", - .написал Николенко на своей странице в Twitter.

Ранее болгарские СМИ сообщили, что ночью на автомагистрали "Стума" в ДТП попал туристический автобус. В результате аварии произошел пожар, погибли, по меньшей мере, 45 человек, из которых 12 - дети.

Большинство пассажиров автобуса, по данным СМИ, – граждане Северной Македонии Автобус следовал из Стамбула в Скопье.

 

Теги: #болгария #дтп #мид
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