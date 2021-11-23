В Украине ожидается мокрый снег, местами гололедица

В ближайшие сутки арктический воздух постепенно начнет отступать в восточном направлении, а с Западной Европы в Украину будет перемещаться более теплая воздушная масса; в связи с чем ночью в северных, центральных областях и Карпатском регионе местами пройдет небольшой мокрый снег и на дорогах кое-где будет скользко.

Как сообщает Укргидрометцентр, в среду, 24 ноября, в Украине без осадков, только ночью в северных, центральных областях и в Карпатском регионе местами небольшой мокрый снег, на дорогах кое-где гололедица. Ночью и утром в южных областях местами туман.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла; на Левобережье и высокогорье Карпат ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

В Киеве в среду ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 ноября самая высокая температура днем (+14,1°) была в 1926 году, самая низкая ночью (-15,4°) в 1998 году.

В четверг, 25 ноября, в Украине без осадков. Ночью и утром в южной части и в Карпатах местами туман. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в восточных областях и в Карпатах 2-7° мороза; днем 1-6° тепла, в юго-западных областях 4-9°.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.