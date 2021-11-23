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11:53 23.11.2021

Жителя Николаева подозревают в госизмене за попытку продать иностранцам секретную документацию в сфере военного кораблестроения

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Жителя Николаева подозревают в госизмене за попытку продать иностранцам секретную документацию в сфере военного кораблестроения

Столичные правоохранители уведомили о подозрении в государственной измене жителя Николаева, разоблаченного на незаконном получении секретных разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса с целью их дальнейшего сбыта за границу, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По данным следствия, 49-летний житель Николаева пытался продать представителям одной из стран секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения. Правоохранители задокументировали получение злоумышленником нескольких авансов за указанные сведения", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник.

Отмечается, что в ходе спецоперации мужчину разоблачили при передаче ему $250 тыс. за секретные отечественные оборонные разработки.

"В ходе обысков у фигуранта изъяли флешноситель со сведениями о разработках отечественного оборонно-промышленного комплекса и другие доказательства противоправной деятельности. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается". – подчеркивают в прокуратуре.

Теги: #опк #прокуратура #госизмена
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