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11:49 23.11.2021

В Николаевской области в акватории Черного моря найдена перевернутая лодка с двумя погибшими мужчинами, еще одного человека разыскивают - ГСЧС

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В Николаевской области вблизи о.Березань была найдена перевернутая лодка с двумя погибшими мужчинами, ведутся поиски еще одного человека, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"22 ноября в 8:53 на спецлинию "101" от дежурного отдела пограничной службы "Очаков" поступило сообщение о том, что местный рыбак, в акватории Черного моря вблизи острова Березань, обнаружил перевернутую алюминиевую лодку и тела двух погибших мужчин. По его словам, в лодке находились 3 человека", - говорится в сообщении.

Так, прибывшие на место спасатели достали тела погибших 1949 г.р. и 1961 г.р. и транспортировали их на берег. Также продолжаются поиски третьего мужчины 1967 г.р., тело которого не найдено.

Теги: #погибшие #гсчс #лодка #николаевская_область
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