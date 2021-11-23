Кулеба соболезнует в связи с гибелью граждан Северной Македонии в масштабном ДТП в Болгарии

Министр иностранных дел Украины соболезнует родным и близким граждан Северной Македонии, погибшим в масштабном ДТП в Болгарии.

"Ужасающие сообщения из Болгарии, где авария автобуса унесла жизни многих граждан Северной Македонии. Выражаю соболезнования родным и друзьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Ранее болгарские СМИ сообщили, что ночью на автомагистрали "Стума" в ДТП попал туристический автобус. В результате аварии произошел пожар, погибли, по меньшей мере, 45 человек, из которых 12 - дети.

Большинство пассажиров автобуса, по данным СМИ – граждане Северной Македонии Автобус следовал из Стамбула в Скопье.