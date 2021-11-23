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10:32 23.11.2021

Переданные Соединенными Штатами для нужд ВМС ВСУ катера типа "Island" вошли в территориальные воды Украины

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Переданные Соединенными Штатами для нужд ВМС ВСУ катера типа "Island" вошли в территориальные воды Украины

Американские катера типа "Island", которые были переданы Украине Соединенными Штатами в рамках предоставления материально-технической помощи, прибыли из города Балтимор (штат Мэрилэнд, США) в Украину на борту грузового судна, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 23 ноября, на борту судна "Ocean Grand" из города Балтимор, штат Мэриленд, США в Украину прибыли 2 катера типа "Island", получившие названия "Фастов" и "Сумы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в данный момент катера вошли в территориальные воды Украины.

"Впереди уже в сопровождении кораблей ВМС конечная остановка маршрута - Одесский морской торговый порт, прохождение таможенного контроля, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки", - подчеркивают в ВМС ВСУ.

Там отмечают, что вскоре на катерах "Фастов" и "Сумы" будет поднят Военно-морской флаг Украины и под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.

В пресс-службе ВМС также напоминают, что ранее на верфи Береговой охраны США состоялся очередной выпуск украинских моряков, прошедших 6-недельный специальный курс дополнительной подготовки для службы на катерах типа "Island".

 

Теги: #island #сша #катер #вмс_всу
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