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10:07 23.11.2021

СБУ блокировала международный канал нелегального получения гражданства одной из стран ЕС

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СБУ блокировала международный канал нелегального получения гражданства одной из стран ЕС

Контрразведчики Службы безопасности Украины в результате проведения спецоперации пресекли противоправную деятельность международной группировки, организовавшей механизм получения иностранного гражданства на основании поддельных документов.

Как сообщает пресс-служба СБУ во вторник, противоправный бизнес организовали жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей через посредника-иностранца.

"Злоумышленники изготовляли фиктивные документы, необходимые для приобретения иностранного гражданства, и обеспечивали процедуру их представления на рассмотрение вне основной очереди… Такие услуги стоили €5 тысяч", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что среди лиц, решивших воспользоваться преступной схемой, спецслужба установила граждан Российской Федерации, жителей временно оккупированных территорий Украины, а также отдельных бывших чиновников местных органов власти и самоуправления.

"Во время обысков у фигурантов изъяли около 60 комплектов документов граждан РФ и Украины для получения иностранного гражданства, оригиналы и копии иностранных паспортов, поддельные печати и штампы, фиктивные выписки из ЗАГСа, которые служили основанием для оформления иностранного гражданства, черновые записи о механизмах проведения сделок, ноутбуки, планшеты, флешносители, мобильные телефоны, жесткие диски с доказательствами противоправной деятельности", - подчеркивают в спецслужбе.

Там добавляют, что в данный продолжается досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

"Решается вопрос по поводу сообщения фигурантам о подозрении", - резюмируют в СБУ.

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Теги: #гражданство #сбу #документы
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