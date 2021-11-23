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10:03 23.11.2021

В Украине создан межведомственный штаб для координации действий силовых органов по защите государственной границы – Госпогранслужба

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В Украине создан межведомственный штаб для координации действий силовых органов по защите государственной границы – Госпогранслужба

В Украине создан межведомственный штаб для координации действий силовых органов по защите государственной границы, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПСУ).

"В Украине начал работу межведомственный штаб, который будет координировать взаимодействие субъектов, вовлеченных в усиление и защиту украинской границы. Образовавшийся штаб нацелен на противодействие возможному миграционному кризису на границе", - говорится в сообщении.

Как проинформировал первый заместитель председателя ГПСУ Владимир Никифоренко, создание штаба предусмотрено решением правительства.

"Он будет обеспечивать координацию деятельности всех вовлеченных в мероприятия по усилению охраны и защиты государственной границы Украины органов исполнительной власти, местного самоуправления, военных формирований, правоохранительных органов и общественных объединений. Кроме того, создаются региональные координационные штабы", - цитирует пресс-служба слова Никифоренко.

В состав штаба входят представители Министерства внутренних дел (МВД), Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), ГТС, Министерства иностранных дел (МИД), Минобороны, Минюста, Минфина, Мининфраструктуры, СВР, командования Вооруженных сил и Службы безопасности.

Как отмечается, министерства и органы исполнительной власти должны организовать мероприятия объединенной подготовки составляющих сектора безопасности и обороны во взаимодействии с органами местного самоуправления для обеспечения готовности к действиям по усилению охраны и защиты государственной границы Украины.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк отметил, необходимо максимально эффективно использовать время, чтобы скоординировать все необходимые действия. "Ведь как показывает ситуация, тактика действий связана с незаконной миграцией из Беларуси в страны ЕС неоднозначна, каждый день что-то меняется".

Он добавил, что штаб должен немедленно выносить предложения для рассмотрения правительством или Верховной радой в случае острой необходимости реализации отдельных задач при реагировании на непосредственно возникающие на границе ситуации.

Кроме того, в работе штаба примет участие уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Мы, безусловно, следили за развитием ситуации на границе Польши и Беларуси, делали свои выводы и уже наработали необходимые материалы, как соблюсти в таких условиях прежде всего права наших граждан, проживающих на территориях приграничья, и права военнослужащих. Мы предоставим все наши разъяснительные материалы", – сказала Денисова. Она отметила, что в ближайшее время проведет совещание, к которому будут привлечены все общественные организации, занимающиеся вопросами мигрантов. На нем будут наработаны рекомендации по соблюдению прав мигрантов, в случае если они будут попадать на территорию Украины.

В рабочую группу омбудсмена по возможному развитию ситуации будут вовлечены все региональные представители в тех областях, где может обостриться вопрос незаконной миграции.

Также сообщается, что представители штаба будут обеспечивать анализ, обобщение и обмен информацией, подготовку предложений и рекомендаций по мерам, связанным с урегулированием проблемных вопросов обеспечения усиления охраны и защиты государственной границы.

Вместе с тем, при необходимости выполнения возложенных задач может происходить взаимодействие с иностранными и международными организациями.

"Также отметим, что в рамках усиления границы с РБ правоохранительные органы на прошлой неделе провели необходимые командно-штабные учения, в ходе которых отрабатывались возможные сценарии развития ситуации", - добавили в Госпогранслужбе.

Теги: #гпсу #мигранты #граница #штаб
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