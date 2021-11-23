События

09:39 23.11.2021

В Индии зафиксирован минимальный за 1,5 года суточный прирост случаев COVID-19

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В Индии зафиксирован минимальный за 1,5 года суточный прирост случаев COVID-19

Количество случаев COVID-19, выявленных за минувшие сутки в Индии, оказался самым низким за последние 18 месяцев, сообщает во вторник газета The Guardian.

Так, медицинские органы зарегистрировали 7 тыс. 579 новых случаев заболевания, несмотря на прошедший за последние недели ряд крупных фестивалей, таких как Дивали.

The Guardian отмечает, что власти, говоря о причинах снижения заболеваемости, ссылаются на увеличение охвата вакцинацией населения и на наличие у жителей антител от более ранних заражений.

Однако на фоне таких тенденцией в Индии в Европе эпидемиологическая ситуация не улучшается, отмечает газета.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Индии было диагностировано свыше 34,5 млн заражений, около 466 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 33,9 млн человек выздоровели.

Теги: #коронавирус #индия
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