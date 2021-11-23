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09:24 23.11.2021

Посольство Украины в Болгарии проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших в масштабном ДТП возле Софии – спикер МИД

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Посольство Украины в Болгарии проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших в масштабном ДТП возле Софии – спикер МИД

Посольство Украины в Болгарии проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших в ДТП с участием автобуса, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко

"Посольство Украины в Болгарии проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате аварии автобуса вблизи Софии", - написал Николенко на своей странице в Twitter.

Ранее болгарские СМИ сообщили, что ночью на автомагистрали "Стума" в ДТП попал туристический автобус. В результате аварии произошел пожар, погибли, по меньшей мере, 45 человек, из которых 12 - дети.

 

Теги: #болгария #дтп #николенко #мид
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