Посольство Украины в Болгарии проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших в масштабном ДТП возле Софии – спикер МИД

Посольство Украины в Болгарии проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших в ДТП с участием автобуса, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко

"Посольство Украины в Болгарии проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате аварии автобуса вблизи Софии", - написал Николенко на своей странице в Twitter.

Ранее болгарские СМИ сообщили, что ночью на автомагистрали "Стума" в ДТП попал туристический автобус. В результате аварии произошел пожар, погибли, по меньшей мере, 45 человек, из которых 12 - дети.