Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 258 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника выросло до 258 млн 268 тыс. 755, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 159 тыс. 194 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 47 млн 888 тыс. 123 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 772 тыс. 343.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 518 тыс. 901. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 465 тыс. 911 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 млн 20 тыс. 412 заболевших, из них умерли 612 тыс. 782 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 663,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 382 человека, в Индии - 333, Бразилии - 2 тыс. 855.