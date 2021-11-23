Пожар в офисном здании в Дарницком районе ликвидирован

Спасатели ликвидировали пожар в офисном здании в Дарницком районе Киева, жертв и пострадавших нет, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Спасатели ликвидировали пожар в офисном здании на ул. Коллекторной, 3, что в Дарницком районе столицы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 7.35 возгорание ликвидировано.

Жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия привлечены 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 55 человек личного состава.

Причины пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

Как сообщалось, в Дарницком районе столицы утром во вторник произошло возгорание на мансардном этаже офисного здания на площади 1400 кв. м.