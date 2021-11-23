В Украине за сутки выявили 12 729 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 23 107 человек, 720 умерло

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 12 729 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 23 107 человек, 7 20 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 22 ноября в Украине: зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 058, медработников – 231); 270 258 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 79 207 человек, полностью иммунизированы – 191 051 человек. Госпитализировано – 2 055 человек; летальных исходов – 720; выздоровели – 23 107 человек", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, за сутки, 22 ноября выявили 7 464 новых случая заболевания Сovid-19, 21 ноября зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 20 ноября сообщалось о 18 250 новых случаях заболевания СOVID-19, 19 ноября выявили 20 050 новых случаев заболевания СOVID-19, 18 ноября зафиксировано 20 591 новый случай заболевания СOVID-19, 17 ноября зафиксировано 18 668 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 ноября выявляли 16 308 новых случаев заболевания СOVID-19, а 15 ноября было 10 802 новых случая заболевания СOVID-19, 14 ноября сообщалось о 14 490 новых случаях заболевания СOVID-19, 13 ноября сообщалось о 23 572 новых случаях заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 353 136 человек; выздоровело – 2 796 597 человек; летальных исходов – 82 318.

С начала вакцинальной кампании привито 12 914 335 человек, из них получили одну дозу – 12 914 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 025 360 человек. В общей сложности проведено 22 939 693 прививки.