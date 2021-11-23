В Дарницком районе Киева произошел пожар на мансардном этаже офисного здания, пострадавших нет

В Дарницком районе столицы утром во вторник произошло возгорание на мансардном этаже офисного здания на площади 1400 кв. м, жертв и пострадавших нет, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"23 ноября в 4:41 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Коллекторной, 3, что в Дарницком районе столицы", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что горит мансардный этаж офисного здания. Площадь пожара составляет 1400 кв. м.

Отмечается, что в 6:54 пожар локализовали, однако его ликвидация продолжается.

"Тушение пожара осложняется тем, что перекрытие здания деревянные, и это способствовало быстрому распространению огня", - отметили в ГСЧС.

На месте происшествия привлечены 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 55 человек личного состава.

Информация о жертвах и пострадавших отсутствует.