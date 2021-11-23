На Донбассе вследствие семи обстрелов российских наемников ранены два украинских военных

На Донбассе вследствие семи обстрелов российских наемников ранены два украинских военнослужащих, один из них в – в тяжелом состоянии, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 22 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого – удовлетворительное, другого – тяжелое", - сказано в сводке на странице штаба в Facebook во вторник утром.

Как сообщается в штабе ООС, в направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Причепиловки враг дважды совершил обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.В районе Лебединского наемники открывали огонь два раза, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм. У Каменки российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм. Вблизи Павлополя противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"По состоянию на 7:00, 23 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - добавили в штабе.