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05:47 23.11.2021

AstraZeneca открывает новый центр разработки препаратов против COVID-19

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Новый центр компании AstraZeneca по разработке препаратов против COVID-19 стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд) откроет во вторник британский принц Чарльз, сообщают СМИ.

"Наш новый центр в Кембридже поднимает планку для устойчивых исследований и разработок в нашей отрасли", - говорится в заявлении генерального директора AstraZeneca Паскаля Сорио.

Он отметил: "Это позволит нам преодолеть новые границы в понимании биологии болезней, предоставить пациентам лекарства, меняющие жизнь, и обеспечить следующий этап роста нашей компании".

К настоящему времени AstraZeneca произвела и поставила два млрд доз своей пользующейся популярностью в мире вакцины против коронавируса, разработанной Оксфордским университетом, а также планирует вывести на рынок профилактический коктейль антител против COVID-19.

Теги: #великобритания #производство #препараты #коронавирус
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