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04:44 23.11.2021

В "Энергоатоме" заявили о хакерской атаке на официальный сайт компании

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В "Энергоатоме" заявили о хакерской атаке на официальный сайт компании

НАЭК "Энергоатом" заявляет, что официальный сайт компании атаковали хакеры, с тех пор нет доступа к публикациям пресс-центра за все время работы компании, сообщает пресс-служба госкомпании в Facebook.

"Кибератака произошла, как только были подписаны исторические соглашения между ГП "НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Вестингауз", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что специалисты делают все возможное для восстановления доступа к информационному ресурсу НАЭК.

"Пока продолжаются восстановительные работы, просим воспользоваться страницами компании в социальных сетях и ее официальным телеграмм-каналом", - добавили в пресс-службе.

Теги: #атака #украина #хакеры
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