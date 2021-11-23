В "Энергоатоме" заявили о хакерской атаке на официальный сайт компании

НАЭК "Энергоатом" заявляет, что официальный сайт компании атаковали хакеры, с тех пор нет доступа к публикациям пресс-центра за все время работы компании, сообщает пресс-служба госкомпании в Facebook.

"Кибератака произошла, как только были подписаны исторические соглашения между ГП "НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Вестингауз", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что специалисты делают все возможное для восстановления доступа к информационному ресурсу НАЭК.

"Пока продолжаются восстановительные работы, просим воспользоваться страницами компании в социальных сетях и ее официальным телеграмм-каналом", - добавили в пресс-службе.