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03:36 23.11.2021

Основатель Telegram Дуров в августе получил французское гражданство

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Основатель Telegram Дуров в августе получил французское гражданство

 Основатель Telegram Павел Дуров в августе получил французское гражданство, свидетельствуют данные, размещенные на сайте правительства Франции.

Согласно документам, решение о присвоении ему гражданства было принято 23 августа.

В списке людей, получивших гражданство Франции, указан "Дуров Павел, рожденный 10.10.1984 в Ленинграде".

По данным ряда СМИ, у Дурова, помимо российского гражданства, также имеется гражданство Сент-Китса и Невиса.

Теги: #дуров #гражданство #франция
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