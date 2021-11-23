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02:41 23.11.2021

США рассматривают возможность отправки в Украину оружия и военных советников из-за предполагаемой угрозы со стороны России

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США рассматривают возможность отправки в Украину оружия и военных советников из-за предполагаемой угрозы со стороны России

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки военных советников и вооружения на Украину из-за предполагаемого наращивания Россией сил вблизи украинской границы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, помощь может включать отправку в Украину противотанковых ракет Javelin, а также минометов.

Отмечается, что среди прочего рассматривается отправка в Украину переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер".

Кроме того, как сообщается, Пентагон настаивает на том, чтобы некоторое оборудование, которое должно было быть отправлено в Афганистан, например, вертолеты МИ-17, было отправлено в Украину.

Между тем, источники телеканала подчеркивают, что некоторые чиновники администрации обеспокоены, что отправка военной техники может быть расценена Россией как серьезная эскалация.

И хотя США готовы направить в регион несколько военных советников, неясно, отправится ли кто-нибудь в саму Украину, отметили они.

Собеседники телеканала также сообщили, что официальные лица США ведут переговоры с европейскими союзниками о разработке нового пакета санкций, который вступит в силу, если Россия вторгнется на территорию Украины.

Теги: #сша #помощь #россия #украина
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