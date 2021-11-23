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01:37 23.11.2021

Шмыгаль: положительная оценка международных партнеров демонстрирует успешное движение Украины в реализации реформ

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Шмыгаль: положительная оценка международных партнеров демонстрирует успешное движение Украины в реализации реформ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствовал решение Международного валютного фонда (МВФ), отметив, что положительная оценка международных партнеров демонстрирует успешное движение Украины в реализации реформ, сообщает пресс-служба правительственного портала.

"Мероприятиями, которые осуществила Украина в части реформирования судебной системы, продолжения реформы в финансовом секторе, мы подтвердили статус Украины как надежного и ответственного партнера", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что эти средства будут направлены на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.

Как сообщалось, Международный валютный фонд (МВФ) завершил первый пересмотр программы stand by (SBA) для Украины и по его итогам решил выделить стране второй транш $699 млн и продлить действие программы до июня 2022 года.

Теги: #шмыгаль #украина #реформы #мвф
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