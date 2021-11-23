Зеленский благодарит МВФ за выделение Украине транша в размере $700 млн США в рамках программы "stand-by"

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил МВФ за выделение Украине транша в размере $700 млн США в рамках программы "stand-by".

"Благодарен совету директоров @IMFNews за положительное решение о завершении пересмотра программы stand-by, которое предусматривает выделение Украине транша объемом около $700 млн", - написал Зеленский в микроблоге Твиттер в ночь на вторник.

По его словам, эти средства будут направлены на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями коронавирусной болезни COVID19.

Президент отметил, что программа МВФ будет продолжена.