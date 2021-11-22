Резников: Активность РФ направлена на дестабилизацию внутри Украины, стран НАТО и ЕС

Сегодняшняя активность со стороны РФ направлена в первую очередь на дестабилизацию внутри Украины, стран НАТО и ЕС, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мне кажется, что сегодняшняя активность со стороны РФ направлена в первую очередь на несколько вещей. Это дестабилизация внутри Украины, это дестабилизация внутри стран Альянса, дестабилизация внутри стран ЕС. То есть в таком разграничении, дестабилизации они будут искать для себя прагматический позитив", - сказал Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Резников напомнил, что провел встречи с министрами обороны США и Великобритании Ллойдом Остином и Беном Уоллесом. По его словам, Украина "более спокойно", чем они, оценивает угрозу и риски от действий РФ у ее границ.

"Могу вас заверить, что и в наших оценках, и в фактаже, который дает их разведка по сравнению с нашей разведкой мы абсолютно совпадаем. Возможно, немного оценка у нас разная. Я поясню в чем разница - в том, что мы более, наверное, спокойно воспринимаем угрозу и риски, потому что мы к этому уже с вами привыкли. Восьмой год подряд продолжается украинско-российская война, потому все факты увеличения количества техники вдоль наших границ для нас не являются новостью, они происходили каждые учения, тренировки, которые проводили наши недружественные соседи", - пояснил глава Минобороны.

В то же время Резников назвал "позитивным моментом" то, что наконец цивилизованный Западный мир через свои СМИ "увидел", что происходит, и это, по его мнению, усиливает позицию Украины.

"То есть готовность у них есть, но я оставляю позитивную надежду, что принятия решения в Кремле на это вторжение не произошло, хотя, потенциально, у них такая возможность есть", - добавил он.