23 ноября: Какой сегодня праздник

23 ноября в мире празднуют день акварели, день имидж-консультанта, праздник собак и доброты "Wolfenoot", день дорожной полиции Казахстана, день воинов Литвы, день благодарности труду в Японии, день Рудольфа Майстера в Словении, мусульмане отмечают праздник Девятнадцатого Дня месяца Каул, а православные - День памяти святого Георгия Победоносца.

Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

23 ноября художники-акварелисты отмечают Международный день акварели. Инициатором этого праздника был Альфредо Гуати Рохо, мексиканский художник, известный прежде всего, как популяризатор акварельной живописи.

В начале карьеры Рохо пытался выставить свои акварели в галереях, но ему везде отказывали, аргументируя это тем, что акварельная живопись – "искусство второго сорта". Тогда он задался целью реабилитировать акварель и доказать, что акварельная живопись ничем не хуже, например, масляной и требует не меньшего мастерства. Он основал Мексиканское общество акварелистов и первый в мире Музей акварели. Первое здание музея было разрушено землетрясением в 1985 году, но два года спустя городские власти Мехико подарили музею новое здание.

В этот день по всему миру проходят выставки работ художников, работающих в этой живописной технике, которая требует немалого мастерства и позволяет создавать эффект легкости и воздушности, которого нельзя добиться при помощи масла и других красок.

В Японии 23 ноября отмечают день благодарности труду. Этот день является общенациональным выходным для тружеников всех отраслей промышленности, фермеров и государственных служащих. Под нынешним названием праздник известен с 1948 года, а раньше в этот же день отмечали в Японии Праздник нового урожая. Это традиционный праздник окончания сельскохозяйственных работ, связанный с древним синтоистским ритуалом подношения свежесрезанного риса богам, который исполнял по традиции сам император. В ХХ веке, когда в Японии начался усиленный экономический рост и ускорились темпы индустриализации, возникла идея посвятить день праздника не только аграрному труду, но и в целом труду в разных отраслях хозяйства.

В этот праздничный день японцы традиционно благодарят друг друга за вклад в развитие своей страны, школьники вручают полицейским, пожарным и людям других, не менее важных профессий сделанные собственноручно открытки, сувениры – в благодарность за труд на благо Родины. А в компаниях в этот день часто поздравляют сотрудников и благодарят их за самоотверженность в работе.

Международный день имидж-консультанта

Профессия имидж-консультанта берет свои истоки с 1975 года. В это время автор Джон Т. Моллой написал книгу "Dress for success". В своей работе американец впервые громко заявил о важности образа и одежды для достижения профессионального и личного успеха.

Широкое распространение профессия получила в США. Она появилась в 80-х и развивалась в 90-х. Со временем роль стилиста изменилась, профессия перестала быть редакционной. Сегодня имидж-консультант, человек, работающий над созданием модных фотосессий для журналов, лукбуков, над организацией модных показов и презентаций "Fashion stylist". В этот день по всему миру проводятся модные показы и лекции.

День вставания с той ноги

Приметы стали частью нашей жизни. В современном обществе продолжают верить в суеверия и сказочные приметы. Одним из известных суеверий: "вставать не с той ноги". Она гласит о том, что если вы с утра встали "не с той ноги", то весь день вас будут преследовать неудачи и плохое настроение.

Как правило, после звонка будильника, мы не замечаем с какой именно ноги встаем, однако в неудачах, случившихся с нами за весь день, мы виним неправильно выбранную ногу.

Сегодня у всех есть возможность выбрать ту самую счастливую ногу, с которой начнётся удачный день.

День памяти святого Георгия Победоносца

Святой великомученик Георгий Победоносец, родом из Каппадокии, вырос в глубоко верующей христианской семье. Его отец принял мученическую смерть за Христа, когда Георгий был еще ребенком. Мать, владевшая имениями в Палестине, переселилась с сыном на родину и воспитала его в строгом благочестии.

Поступив на службу в римское войско, святой Георгий, красивый, мужественный и храбрый в сражениях, был замечен императором Диоклетианом и принят в его стражу со званием комита — одного из старших военачальников.

Император-язычник, много сделавший для возрождения римского могущества, в последние годы правления особенно усилил гонения на христиан. На совете Сената в Никомидии Диоклитиан предоставил всем правителям полную свободу в расправе над христианами и обещал свою всемерную помощь.

Святой Георгий, узнав о решении императора, раздал нищим свое наследство, отпустил на волю рабов и явился в Сенат. Мужественный воин Христов открыто выступил против императорского замысла, исповедал себя христианином и призвал всех признать истинную веру во Христа: "Я раб Христа, Бога моего, и, уповая на Него, предстал среди вас по своей воле, чтобы свидетельствовать об Истине". "Что есть Истина?", — повторил вопрос Пилата один из сановников. "Истина есть Сам Христос, гонимый вами", — отвечал святой.

Ошеломленный дерзновенной речью доблестного воина, император, который любил и возвышал Георгия, попытался уговорить его не губить своей молодости, славы и чести, но принести, по обычаю римлян, жертву богам. На это последовал решительный ответ исповедника: "Ничто в этой непостоянной жизни не ослабит моего желания служить Богу". Тогда по приказу разгневанного императора оруженосцы стали копьями выталкивать святого Георгия из зала собрания, чтобы увести в темницу. Но сталь становилась мягкой и гнулась, как только копья касались тела святого, не причиняя ему боли. В темнице мученику забили ноги в колодки и придавили грудь тяжелым камнем.

На другой день на допросе, обессиленный, но твердый духом, святой Георгий вновь отвечал императору: "Скорее ты изнеможешь, мучая меня, нежели я, мучимый тобою". Тогда его колесовали. Сначала страдалец громко призывал Господа, но вскоре затих, не испуская ни единого стона. Диоклитиан решил, что истязаемый уже умер, и, распорядившись снять истерзанное тело с колеса, отправился в капище вознести благодарственную жертву. В этот момент вокруг потемнело, грянул гром, и был слышен глас: "Не бойся, Георгий, Я с тобою".

Затем воссиял дивный свет, и у колеса появился Ангел Господень в образе светоносного юноши. И едва возложил он руку на мученика, сказав ему: "Радуйся! ", — как святой Георгий восстал исцеленным. Когда воины отвели его в капище, где был император, последний не верил глазам своим и думал, что перед ним другой человек или призрак. В недоумении и ужасе всматривались язычники в святого Георгия и убеждались в том, что действительно произошло чудо. Многие тогда уверовали в Животворящего Бога христиан.

Традиции:

В народе 23 ноября была широко распространена традиция отправляться утром в церковь и брать с собой хлеб с солью для того чтобы освятить. Потом ими кормили домашний скот, и, согласно верованиям, домашние животные после этого должны быть здоровыми и легче пережить зиму. Кстати, традиция эта была настолько актуальна и любима народом, что даже совершая покупку скота в этот день, покупатель мог требовать у продавца в придачу кусок хлеба и соль.

В этот день:

1869 - В Шотландии спущен на воду легендарный клипер "Катти Сарк", один из красивейших парусных кораблей, единственный классический чайный клипер, сохранившийся до наших дней. Названный в честь короткой рубашки ведьмы Нэнни из стихотворной повести Роберта Бернса "Тэм о’Шентер", корабль был спроектирован Геркулесом Линтоном.

В 1994 году была основана компания "Blizzard Entertainment", превратившаяся в одного из лидеров по созданию компьютерных игр, а 23 ноября 2004 года стартовала массовая многопользовательская онлайн игра "World of Warcraft", выпущенная этой компанией.

Можно долго говорить о противоречивом влиянии компьютерных игр на сознание и психику подростков, да и взрослых людей, о формировании игровой зависимости, о негативном влиянии перемещения в виртуальный мир, да ещё в такой виртуальный мир, где царит страх, насилие, кровь, беспощадность. Факт остаётся фактом, но, несмотря ни на что, миллионы любителей этого способа свободного времяпровождения с нетерпением ожидают появления очередной версии существующей игры или появления новых игр, выдержанных в подобном жанре.

Каждый виток развития игр предоставляет пользователям новые возможности, графику более высокого качества, поднимая ощущения реалистичности от происходящего на мониторе на новый уровень.

Именины: Алексей, Александр, Борис, Анна, Иван, Денис, Михаил, Константин, Ольга, Николай, Петр.