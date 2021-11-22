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20:45 22.11.2021

В Беларусь для оценки ситуации с беженцами на границе прибыли эксперты Еврокомиссии - МИД республики

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В Беларусь для оценки ситуации с беженцами на границе прибыли эксперты Еврокомиссии - МИД республики

В Беларусь прибыли эксперты Еврокомиссии для оценки ситуации с беженцами на границе, Минск акцентировал внимание на необходимости поиска путей реализации искателями убежища их устремления попасть в Европейский союз, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе контактов белорусской стороны с Европейским союзом, 22 - 23 ноября 2021 года проходит визит в Беларусь экспертов Европейской комиссии для оценки ситуации с беженцами на границе. В рамках визита состоялись встречи делегации ЕС в МИД Беларуси, а также с представительствами международных организаций", - сказал Глаз, слова которого приводятся в понедельник на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Пресс-секретарь уточнил, что в ходе встреч в МИД "доведена позиция Беларуси о ложности и абсурдности обвинений нашего государства в искусственном создании миграционного кризиса на границе с ЕС".

Глаз подчеркнул, что белорусская сторона также акцентировала необходимость поиска путей реализации искателями убежища их устремления попасть в Европейский союз.

"По итогам встреч стороны договорились продолжить контакты по линии Беларусь - ЕС с целью урегулирования миграционной проблемы на белорусско-европейской границе", - сказал пресс-секретарь.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС.

Теги: #мигранты #еврокомиссия #эксперты #беларусь
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