Запасы угля на складах ГК ТЭС Украины за неделю снизились на 4,6%

Запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) Украины снизились на 4,6% (на 17,4 тыс. тонн), свидетельствуют данные Министерства энергетики.

Так, если на утро 15 ноября 2021 года запасы на складах составляли 378 тыс. тонн, то к 22 ноября они снизились до 360,6 тыс. тонн.

При этом на протяжении недели запасы на складах опускались до 353 тыс. тонн (19 ноября), но за выходные немного восстановились.



Запасы угля на ТЭС Украины, тыс. тонн:

18.10.21 26.10.21 01.11.21 08.11.21 15.11.21 22.11.21 "ДТЭК ВОСТОКЭНЕРГО" Луганская 91,3 66,6 50,0 61,7 61,7 50,7 Кураховская 99,1 57,2 58,0 45,7 40,5 46,1 "ДТЭК ЗАХИДЭНЕРГО" Ладыжинская 79,5 50,5 31,8 11,6 8,3 24,4 Добротворская 37,2 39,9 37,2 33,0 34,6 22,2 Бурштынская 78,3 119,6 118,0 109,3 77,1 45,6 "ДТЭК ДНИПРОЭНЕРГО" Запорожская 53,8 56,0 40,3 30,6 4,8 20,0 Приднепровская 30,0 13,9 14,7 8,4 3,6 6,1 Криворожская 46,2 56,5 65,2 69,3 55,2 43,8 "ЦЕНТРЭНЕРГО" Змиевская 20,9 35,9 38,7 34,4 38,0 39,1 Трипольская 46,7 44,7 36,8 25,8 19,7 25,8 Углегорская 16,7 16,4 22,2 18,3 13,5 12,2 "ДОНБАССЭНЕРГО" Славянская 24,0 21,7 29,9 31,2 21,0 24,6 ВСЕГО ГК ТЭС 623,7 578,9 542,8 479,3 378,0 360,6

Данные: Минэнерго