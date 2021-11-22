В Госстате назвали главные причины смерти украинцев

Наиболее распространенными причинами смерти в Украине в 2021 году были болезни системы кровообращения, новообразования (большинство из которых злокачественные), болезни органов дыхания и пищеварения, заболевание COVID-19, а также внешние факторы, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, обнародованные в понедельник.

В Госстате уточняют, что всего за первые 9 месяцев 2021 года в Украине умерло 487 855 человек, при этом причиной смерти более чем половины из них (306 127) являются болезни системы кровообращения, в частности, ишемическая болезнь сердца (213 278), алкогольная кардиомиопатия (2 549) и цереброваскулярные болезни (59 270).

Кроме того, 55 828 украинцев умерли из-за появления в их организме новообразований (из которых 55 352 – злокачественные), 18 093 – из-за болезней органов пищеварения (из них 1 296 из-за заболеваний печени, связанных с алкогольной зависимостью), 15 364 – из-за болезней органов дыхательной системы ( из них 11 698 – грипп и пневмония).

От заболевания COVID-19, спровоцированного коронавирусом SARS-CoV-2 и его штаммами, за первые 9 месяцев 2021 года умерли 40 014 украинцев, при этом коронавирус был обнаружен при жизни у 39 356 из них, еще 658 человек умерли не зная о своём заражении.

Внешние факторы с января по сентябрь 2021 года стали причиной смерти 20 816 украинцев (из которых 2 571 – ДТП, 1 344 – утопление, 866 – несчастные случаи, связанные с огнем и дымом, 1 148 – случайное отравление безалкогольными веществами, 1 281 – отравление алкоголем, 4 584 – самоубийство, 949 – убийство), еще 4 648 жизней унесли различные паразитарные, вирусные и бактериальные инфекции (из них туберкулёз – 2 090, ВИЧ – 1 712).

Заболевания крови и кроветворных органов стали причиной смерти 154 украинцев, эндокринные заболевания – 1 643, (из них 1 498 – сахарный диабет), расстройства психики – 663 (из них 523 спровоцированные употреблением алкоголем).

От заболеваний нервной системы в 2021 году в Украине умерли 3 284 человек, от кожных заболеваний – 445, от заболеваний мышечной и соединительной тканей – 264, от болезней мочеполовой системы – 1 999.

При этом, с начала года в стране зафиксировано 62 смерти связанных с беременностью, родами и послеродовым периодом, 849 – с отдельными состояниями, возникающими в перинатальном периоде, 698 – с прирожденными аномалиями и деформациями.

Еще 16 886 украинцев умерли вследствие не классифицированных причин.