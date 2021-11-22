События

18:45 22.11.2021

В Госстате назвали главные причины смерти украинцев

2 мин читать
В Госстате назвали главные причины смерти украинцев

Наиболее распространенными причинами смерти в Украине в 2021 году были болезни системы кровообращения, новообразования (большинство из которых злокачественные), болезни органов дыхания и пищеварения, заболевание COVID-19, а также внешние факторы, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, обнародованные в понедельник.

В Госстате уточняют, что всего за первые 9 месяцев 2021 года в Украине умерло 487 855 человек, при этом причиной смерти более чем половины из них (306 127) являются болезни системы кровообращения, в частности, ишемическая болезнь сердца (213 278), алкогольная кардиомиопатия (2 549) и цереброваскулярные болезни (59 270).

Кроме того, 55 828 украинцев умерли из-за появления в их организме новообразований (из которых 55 352 – злокачественные), 18 093 – из-за болезней органов пищеварения (из них 1 296 из-за заболеваний печени, связанных с алкогольной зависимостью), 15 364 – из-за болезней органов дыхательной системы ( из них 11 698 – грипп и пневмония).

От заболевания COVID-19, спровоцированного коронавирусом SARS-CoV-2 и его штаммами, за первые 9 месяцев 2021 года умерли 40 014 украинцев, при этом коронавирус был обнаружен при жизни у 39 356 из них, еще 658 человек умерли не зная о своём заражении.

Внешние факторы с января по сентябрь 2021 года стали причиной смерти 20 816 украинцев (из которых 2 571 – ДТП, 1 344 – утопление, 866 – несчастные случаи, связанные с огнем и дымом, 1 148 – случайное отравление безалкогольными веществами, 1 281 – отравление алкоголем, 4 584 – самоубийство, 949 – убийство), еще 4 648 жизней унесли различные паразитарные, вирусные и бактериальные инфекции (из них туберкулёз – 2 090, ВИЧ – 1 712).

Заболевания крови и кроветворных органов стали причиной смерти 154 украинцев, эндокринные заболевания – 1 643, (из них 1 498 – сахарный диабет), расстройства психики – 663 (из них 523 спровоцированные употреблением алкоголем).

От заболеваний нервной системы в 2021 году в Украине умерли 3 284 человек, от кожных заболеваний – 445, от заболеваний мышечной и соединительной тканей – 264, от болезней мочеполовой системы – 1 999.

При этом, с начала года в стране зафиксировано 62 смерти связанных с беременностью, родами и послеродовым периодом, 849 – с отдельными состояниями, возникающими в перинатальном периоде, 698 – с прирожденными аномалиями и деформациями.

Еще 16 886 украинцев умерли вследствие не классифицированных причин.

Теги: #украинцы #смерть #госстат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:45 22.11.2021
Умер судья Шестого апелляционного админсуда Бабенко

Умер судья Шестого апелляционного админсуда Бабенко

13:52 22.11.2021
Замсекретаря СНБО об эвакуации из Сирии: Украина будет возвращать своих граждан независимо от того, где они находятся

Замсекретаря СНБО об эвакуации из Сирии: Украина будет возвращать своих граждан независимо от того, где они находятся

22:34 21.11.2021
Актриса Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни

Актриса Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни

13:37 18.11.2021
Рада создала ВСК для расследования смерти нардепа Полякова

Рада создала ВСК для расследования смерти нардепа Полякова

16:05 16.11.2021
Введение нормы о сборе персональных данных о получателях отправлений негативно отразится на рынке международной доставки - "Нова Пошта"

Введение нормы о сборе персональных данных о получателях отправлений негативно отразится на рынке международной доставки - "Нова Пошта"

11:59 16.11.2021
Умер скульптор Гурбанов, создавший "Скрипача на крыше" и "Семь чудес Харькова"

Умер скульптор Гурбанов, создавший "Скрипача на крыше" и "Семь чудес Харькова"

19:07 15.11.2021
Восстановление экономических настроений в Украине в IV кв.-2021 резко затормозилось - Госстат

Восстановление экономических настроений в Украине в IV кв.-2021 резко затормозилось - Госстат

17:02 11.11.2021
Швеция сохранила возможность въезда для вакцинированных украинцев

Швеция сохранила возможность въезда для вакцинированных украинцев

16:36 10.11.2021
Двоюродный брат покойного мэра Кривого Рога найден повешенным в своей квартире

Двоюродный брат покойного мэра Кривого Рога найден повешенным в своей квартире

15:58 10.11.2021
Бельгия осталась открытой для вакцинированных украинцев

Бельгия осталась открытой для вакцинированных украинцев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардепа Шахова подозревают в недекларировании почти 60 млн грн

Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе, продолжает работать над "оживлением" Нормандского формата – глава МИД

В Киеве 423 школы возобновили очное обучение, две школы остались закрыты из-за проблем с отоплением – КГГА

В Украине наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества новых случаев COVID-19 – совещание у премьера

ЕС готовит новые санкции против властей Беларуси

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардепа Шахова подозревают в недекларировании почти 60 млн грн

В ЕК заявили, что подготовка нового пакета санкций ЕС против Беларуси может занять несколько недель

Страны Европы продолжают фиксировать рост заболеваемости COVID-19 на фоне протестов против ограничений

Ribas Hotels Group планирует развивать сеть апарт-отелей по франчайзингу

На Донбассе с начала суток российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный

За неделю во Львовской области составили 745 админпротоколов за нарушение правил карантина

Предприятия "Киевавтодора" полностью готовы к возможному ухудшению погодных условий

Вице-президенты ЕБРР прибыли в Украину для подтверждения поддержки и планируют встречу с главой НБУ

Пилот Ан-2, которого в августе в Карпатах перехватил МиГ-29 ВСУ, извещен о подозрении

Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе, продолжает работать над "оживлением" Нормандского формата – глава МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА