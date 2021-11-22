В ЕК заявили, что подготовка нового пакета санкций ЕС против Беларуси может занять несколько недель

Страны ЕС проводят обсуждение очередного, пятого по счету, санкционного списка против Беларуси, эта работа может занять недели, заявил в понедельник член Европейской комиссии по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели.

"В том, что касается пятого пакета санкций, то страны ЕС обсуждают его. Надеемся, что они завершат работу быстро, и в течение нескольких недель, а может - и быстрее, у нас будет санкционный список", - заявил он журналистам в Вене.

Вархели не стал уточнять, какие именно белорусские компании могут попасть в список.