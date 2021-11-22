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17:44 22.11.2021

Страны Европы продолжают фиксировать рост заболеваемости COVID-19 на фоне протестов против ограничений

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Страны Европы продолжают фиксировать рост заболеваемости COVID-19 на фоне протестов против ограничений

В Австрии и Нидерландах продолжают фиксировать высокую заболеваемость на фоне протестов против ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавируом COVID-19, сообщают европейские СМИ.

В Австрии, где с понедельника людям разрешено выходить только на работу, в магазины товаров первой необходимости и для занятий спортом, за 24 часа выявили более 14 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Ранее австрийский канцлер Александр Шалленберг заявил, что с 1 февраля 2022 года вакцинация от коронавируса в стране станет обязательной, после чего десятки тысяч людей вышли на улицы протестовать против ограничений.

В Нидерландах, где также имели место протесты против введения COVID-пропусков, за сутки было выявлено более 23 тыс. случаев заражения коронавирусом, что почти на 1,5 тыс. превысило среднее число выявленных случаев за последние 7 дней.

В Германии за сутки было выявлено более 30,5 тыс. новых случаев заражения вирусом и 62 смерти. Это почти в два раза меньше, чем антирекорд на прошлой неделе, когда было зафиксировано более 65 тыс. заражений, однако индекс заболеваемости (число новых случаев коронавируса на 100 тысяч человек за неделю) продолжает увеличиваться. В понедельник он составил 386,5, в прошлую пятницу индекс составлял 340,7.

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан, комментируя заболеваемость, сказал: "Возможно, к концу зимы, как иногда цинично говорят, почти все в Германии будут либо вакцинированы, либо переболевшими, либо мертвыми". Он отметил, что причина такой ситуации - штамм "дельта".

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражала серьезное беспокойство в связи с ростом случаев заражения коронавирусом в Европе. В частности, директор европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге предупреждал, что к марту в регионе может быть зафиксировано еще 500 тыс. смертей, если не будут предприняты более жесткие меры.

Теги: #covid_19 #европа
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