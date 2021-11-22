На Донбассе с начала суток российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный

Российские наемники на Донбассе с начала суток четыре раза нарушили режим прекращения огня, пострадал один украинский военнослужащий, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении в Facebook.

Также в сторону Причепиловки враг дважды совершили обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе Лебединского противник вел огонь из минометов калибра 120 мм.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - сказано в сообщении.