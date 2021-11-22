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17:16 22.11.2021

За неделю во Львовской области составили 745 админпротоколов за нарушение правил карантина

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За неделю во Львовской области составили 745 админпротоколов за нарушение правил карантина

745 административных протоколов за нарушение правил карантина составили во Львовской области за минувшую неделю во Львовской области, сообщает пресс-служба областной государственной администрации (ОГА).

"По результатам обнаруженных нарушений составили 745 протоколов о нарушении правил карантина, в частности: 89 в учреждениях общепита, 344 – в объектах торговли продовольствием, 204 – по объектам торговли непродовольственными товарами, 28 – в общественном транспорте, 20 – а сельхозрынках, 13 – в торгово-развлекательных центрах, 12 – в аптеках и оптиках, 9 – в салонах красоты и 26 – на других объектах", - сказано в сообщении.

Всего, по данным пресс-службы, на протяжении минувшей недели мобильные группы провели 11 239 мониторинговых осмотров. Чаще всего проверки проводили в объектах торговли продовольствием – 4182 объекта и учреждениях общепита – 1270 проверок.

Как сообщалось, Львовская область находится в "красной" зоне карантинных ограничений. С сегодняшнего дня, 22 ноября, введены ограничения на перевозку общественным транспортом на внутриобластных рейсах невакцинированных жителей Львовской области.

В то же время с 22 ноября ученики 5-11 классов общеобразовательных школ вернулись к очному обучению.

Теги: #карантин #админнарушения #львовская_область
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