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16:26 22.11.2021

Вице-президенты ЕБРР прибыли в Украину для подтверждения поддержки и планируют встречу с главой НБУ

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Вице-президенты ЕБРР прибыли в Украину для подтверждения поддержки и планируют встречу с главой НБУ

Вице-президенты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Алан Пийю, который отвечает за кредитную деятельность банка, и Марк Боумен, курирующий политику и партнерства, прибыли с недельным визитом в Украину для встреч с представителями власти и частных компаний, в частности, планируется встреча с главой НБУ Кириллом Шевченко.

"Высокопоставленная делегация ЕБРР сегодня начинает недельный визит в Украину для проведения встреч с властями страны и компаниями частного сектора. Во время визита вице-президент ЕБРР по банковским операциям Алан Пийю, который отвечает за кредитную деятельность банка, и вице-президент по политике и партнерствам Марк Боумен подтвердят поддержку ЕБРР Украины, ее программам реформ и стабильного развития", – указал банк в релизе в понедельник.

Согласно релизу, планируются встречи управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне и вице-президентов банка с главой НБУ, представителями международных финансовых институций и другими партнерами.

"Основными темами обсуждения будут декарбонизация украинской экономики в соответствии с обновленным Национально определенным взносом страны, развитие стабильной инфраструктуры, а также инвестклимат", – указано в релизе.

Теги: #ебрр #визит
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