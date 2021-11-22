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15:46 22.11.2021

В Киеве 423 школы возобновили очное обучение, две школы остались закрыты из-за проблем с отоплением – КГГА

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В Киеве 423 школы возобновили очное обучение, две школы остались закрыты из-за проблем с отоплением – КГГА

В понедельник, 22 ноября, школы Киева открылись для очного обучения всех школьников согласно решению комиссии ТЭБ и ЧС от 17 ноября, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня 423 столичных школы снова открылись для очного обучения, и это стало возможным благодаря реальному снижению заболеваемости среди детей. Кроме того, ситуация в столице стабилизировалась в целом – уменьшается количество тяжелобольных с показаниями к госпитализации, а также высвобождаются места в больницах с подключением к кислороду. Согласно постановлению Кабинета Министров невакцинированные учителя отстранены от работы (а это 0,1% от всего преподавательского состава), поэтому на рабочих местах находятся только вакцинированные работники образования", - рассказал замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Он уточнил, что образовательные учреждения провели мероприятия по дезинфекции и проверки систем отопления.

"Мы эффективно подготовили школы для работы в условиях карантина и закупили все необходимое для дезинфекции. Также качественно сработали и технические службы, которые готовили школы к отопительному сезону. По состоянию на 22 ноября не смогли открыться только две школы в Соломенском районе из-за проблем с теплом: в первой произошла авария на трубопроводе, а во второй, помещение которой находится на балансе Министерства образования, по непонятным причинам так и не включили отопление", – рассказаз Мондриевский.

Замглавы КГГА отметил, что школьники уйдут на зимние каникулы вовремя и продления каникул не будет.

Теги: #киев #школы
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