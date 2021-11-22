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14:42 22.11.2021

В Николаеве открыли дело против 15-летнего подростка, создавшего фейковое приложение "Дия"

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В Николаеве открыли дело против 15-летнего подростка, создавшего фейковое приложение "Дия"

Правоохранители разоблачили 15-летнего жителя Николаева, который создал Интернет-приложение, имитирующее государственный сервис "Дия", и на его основе наладил продажу гражданам ряда документов от ID-паспорта до сертификата вакцинации от COVID-19.

Как сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Николаевской области, к подростку, по предварительным данным, обратились около 30 клиентов, успевших приобрести поддельную "Дию".

"На базе межплатформенной среды разработки мобильных приложений подросток создавал фейковое мобильное приложение, полностью внешне копировавшее мобильное приложение официального Единого портала государственных услуг "Дия". В фейковой программе пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в "Дие", на котором генерировался QR-код, но не считывался официальным приложением. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации от коронавирусной болезни. Фейковое приложение юноша продавал в мессенджере за сумму от 250 до 650 грн", - говорится в сообщении.

Рекламируя свою разработку, он отмечал, что любой может оформить себе сертификат о вакцинации от COVID-19 и другой официальный документ. Подросток работал только при полной подписке на его электронный кошелек одного из платежных сервисов страны-агрессора, из которого затем выводил средства на карточный счет.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). Полицейские провели санкционированный обыск и обнаружили на компьютерной технике и смартфоне исходные файлы фейковой "Дии", переписку с покупателями и сведения о его продаже и полученных средствах. Вещественные доказательства (компьютерная техника, смартфон, накопители информации и программное обеспечение) следователи изъяли и направили на экспертизу.

Теги: #фейк #приложение #дия
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