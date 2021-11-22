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14:07 22.11.2021

В Украине наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества новых случаев COVID-19 – совещание у премьера

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В Украине наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества новых случаев COVID-19 – совещание у премьера

В Украине наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества новых случаев COVID-19, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины по итогам селекторного совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"По информации Министерства здравоохранения, в Украине наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества новых случаев заболевания COVID-19 и количества госпитализированных. За прошедшую неделю были госпитализированы 24 419 человек, в то время как несколько предыдущих недель в больницы попадали по 32 тысячи человек. Кроме того, впервые за последние 14 недель количество летальных исходов уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей", - указывается в сообщении.

Отмечается, что премьер во время совещания поднял вопрос обеспеченности регионов необходимыми препаратами для лечения COVID-19.

"Необходимо детально изучить ситуацию по каждому заведению и перераспределить препараты там, где это необходимо", — заявил он.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что по индикаторам Львовская и Луганская область уже выходят из "красного" уровня эпидемической опасности.

По итогам совещания была дана задача соответствующим министерствам и ведомствам проработать вопрос усиления контроля за проверкой достоверности COVID-сертификатов с помощью их QR-кодов.

Теги: #статистика #covid_19
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