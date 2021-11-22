Замсекретаря СНБО об эвакуации из Сирии: Украина будет возвращать своих граждан независимо от того, где они находятся

Украина будет заниматься возвращением на Родину своих граждан, попавших в сложные обстоятельства за рубежом, где бы они ни находились, заявляет заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Руслан Демченко.

"Перед нами стоит задача вернуть украинцев, которые попадают за пределы нашего государства, и мы будем достойно это делать независимо от того, где они находятся: в Москве, на украинских оккупированных территориях или, как сейчас, в горячей Сирии", - сказал Демченко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, комментируя эвакуацию 14 граждан из Сирии.

Как сообщалось, в аэропорт "Киев" им.Сикорского ("Жуляны") 22 ноября прибыл рейс с 14 гражданами Украины, эвакуированными из лагеря закрытого типа Аль-Холл на северо-востоке Сирии. Среди эвакуированных три женщины и 11 детей. В Сирии остаются еще 19 граждан Украины, которые ожидают эвакуации в лагере Родж.