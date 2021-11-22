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13:27 22.11.2021

Кличко ушел в отпуск за свой счет на неделю

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Кличко ушел в отпуск за свой счет на неделю

Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о своем отпуске на текущей рабочей неделе по семейным обстоятельствам без сохранения заработной платы.

"В соответствии со ст.26 закона Украины "Об отпусках", по согласованию с президентом Украины и министром развития громад и территорий Украины: Отбываю в отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью 05 рабочих дней с 22 по 26 ноября 2021 года по семейным обстоятельствам", - говорится в тексте распоряжения Кличко №1015 от 19 ноября, размещенном на сайте Киевской городской государственной администрации.

Теги: #кличко #отпуск
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Интерфакс-Украина
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