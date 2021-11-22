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12:40 22.11.2021

В СВР создан Тренинговый центр вместо ликвидированной Академии внешней разведки

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В СВР создан Тренинговый центр вместо ликвидированной Академии внешней разведки

Тренинговый центр создан в системе Службы внешней разведки Украины (СВР), сообщается на сайте СВР в понедельник.

"Основной задачей (Тренингового центра – ИФ) является формирование знаний и навыков, необходимых для выполнения задач, поставленных перед разведкой", - говорится в сообщении.

При этом в СВР сообщают, что Академия внешней разведки Украины была ликвидирована в соответствии с распоряжением Кабинета министров №1407-р от 5 ноября 2021 года.

Согласно сообщению, это было сделано в рамках "усовершенствования системы кадрового обеспечения в соответствии с наилучшими практиками стран-членов НАТО"

Как сообщалось, в мае 2019 года Кабмин одобрил реорганизацию Института СВР в Академию внешней разведки. Необходимость создания академии обосновывалась тем, что в Украине отсутствуют научные учреждения или вузы, которые могли бы осуществлять высококвалифицированную подготовку кадров СВР.

Теги: #тренинги #свр #центр
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