ЕС готовит новые санкции против властей Беларуси

Еврокомиссия работает над пятым пакетом санкций против белорусских властей, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.

"На прошлой неделе Совет по иностранным делам инициировал пятый пакет санкций, который включает белорусских судей, прокуроров и представителей служб безопасности, ответственных за нарушение прав человека", - сказал Маас в понедельник в ходе конференции по Беларуси. Его заявление цитирует пресс-служба МИД ФРГ.

По его словам, "Кремль защищает Лукашенко, потому что видит в нем гаранта стабильности", но последние события показали, что он, напротив, изолирует Беларусь и ведет ее к беспорядку.