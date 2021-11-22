СБУ задержала одного из организаторов псевдореферендума 2014 года в Донецкой области

Служба безопасности Украины сообщает о задержании одного из организаторов незаконного референдума, проведенного в Донецкой области в 2014 году, который призвал граждан Украины срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к т.н. "ДНР", подстрекая людей к массовым беспорядкам под видом проведения митингов и общественных собраний.

Как сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, противоправную деятельность организовал руководитель местной коммерческой структуры вместе с сообщниками. Задокументированы факты их провокационных действий на территории Великоновоселковского района. Впоследствии злоумышленник покинул подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области и длительное время скрывался от правосудия во временно оккупированном РФ Крыму.

Позже злоумышленник вернулся по личным делам на подконтрольную украинским властям территорию. Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали его.

Ранее, в 2017 году, следователи органов безопасности заочно сообщили ему о подозрении по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск. Сейчас ведется досудебное расследование для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.