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12:20 22.11.2021

В Украине похолодает, возможны слабые осадки

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В Украине похолодает, возможны слабые осадки

В ближайшие дни погоду в Украине будет определять более холодный воздух с севера Европы, местами возможны слабые осадки, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 23 ноября, по всей территории Украины, кроме северо-востока, местами небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. На Закарпатье 3-8° тепла. В южной части ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

В Киеве в ночь на вторник без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 23 ноября в Киеве была зафиксирована в 1923 году и составила 15,3° тепла, самая низкая ночью – 18,3° ниже нуля в 1927 году.

В среду, 24 ноября, в Украине без осадков. В южной части ночью и утром возможен туман.

Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла. На Левобережье и в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

В Киеве в среду без осадков, температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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